Amelisweerd bij Utrecht krijgt 1.400 bomen die eerst in Groenekan stonden

Het landgoed Amelisweerd bij Utrecht krijgt 1.400 nieuwe boompjes. Het gaat om allerlei soorten zoals meidoorns, sleedoorns en kornoeljes. Deze bomen stonden voorheen bij het spoor in Groenekan.



Medewerkers van ProRail en vrijwilligers hebben 2.200 jonge bomen die te dicht bij het spoor in Groenekan stonden uit de grond gehaald. 1.400 exemplaren gaan naar Amelisweerd, waar zij volgens de spoorbeheerder voor variatie zorgen in het bestaande bos.

“Als we deze bomen door de aannemer weg hadden laten halen was dat financieel te kostbaar geweest”, zegt Peter Klaver van ProRail. “Nu redden we het voor een fractie van dat bedrag.” Waar de jonge boompjes precies komen in Amelisweerd is niet bekend.

Eerder kregen jonge boompjes in Utrecht ook al een tweede leven. Zo konden mensen eerder deze maand nog gratis boompjes afhalen bij Kinderboerderij Eilandsteede in Transwijk. Het ging om jonge fruitboompjes, zaailingen, waarvoor elders in de buurt geen plek was.