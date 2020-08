Amerikaanse vader van Utrechter Nathan Bui mag niet op kraamvisite komen; ‘Het is een lastige situatie’

De Utrechters Nathan en Nikita Bui hebben op 25 juni hun eerste kind mogen verwelkomen. Een mooi moment voor het kersverse gezin, er is alleen één probleem; De Amerikaanse vader en broer van Nathan mogen niet op kraamvisite komen vanwege de coronamaatregelen. Dit terwijl er bijvoorbeeld wel een uitzondering is gemaakt voor Nederlanders die een relatie hebben met iemand die buiten de Europese Unie woont.

Nathan zegt dat het momenteel een lastige situatie is. Vooral zijn vader wil heel graag zijn kleindochter zien. “Mijn moeder is in september overleden. De geboorte van mijn dochter is dan ook een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij wil op het moment niets liever dan zijn kleindochter in het echt zien.”

In Nederland geldt momenteel een inreisverbod voor personen buiten de EU. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen. Zo mogen bijvoorbeeld sinds 16 juli onder bepaalde voorwaarden Nederlanders hun geliefden die buiten de EU wonen over laten komen. Deze relatie moet echter wel minimaal 3 maanden duren.

Uitzondering

Nathan vindt dat er dan ook voor familieleden van pasgeboren baby’s een uitzondering moet worden gemaakt en daar is hij niet alleen in. Hij is actief op een Facebookgroep voor Amerikanen in Nederland. Alleen daarin zijn al meer dan tien gezinnen die met hetzelfde problemen kampen.

Ook is er onder de noemer #FamilieUnited een petitie gestart. Hiervoor zijn nu bijna 200 handtekeningen opgehaald. Uiteindelijk willen de initiatiefnemers met deze petitie naar Den Haag gaan.

Dilemma

Het doel van Nathan is om het probleem waar de jonge of aanstaande gezinnen mee kampen wereldkundig te maken. Hij heeft het idee dat veel mensen, waaronder beleidsmakers, niet bekend zijn met zijn dilemma.

Hij hoopt dus dat het inreisverbod wordt aangepast waardoor zijn vader en broer langs kunnen komen. “Ik heb al 30 jaar een relatie met mijn vader. Die is veel sterker dan de meeste mensen na 3 maanden hebben met hun partner. Ik hoop dat hij snel op bezoek mag komen.”