Amsterdamsestraatweg en Weerdsingel in Utrecht langer dicht vanwege historische vondsten

De Amsterdamsestraatweg en Weerdsingel blijven twee weken langer dicht omdat er tijdens werkzaamheden historische bouwwerken zijn gevonden. Die vondsten hebben meer tijd en zorg nodig, zegt de gemeente. De wegen zijn al die tijd wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Het was de bedoeling dat de Amsterdamsestraatweg weer open zou gaan op 4 november, en de Weerdsingel op 11 november. Die data schuiven beide twee weken op, naar 17 november en 25 november.

Onvermijdelijk

Het is niet bekend wat voor historische bouwwerken er precies zijn gevonden tijdens de werkzaamheden aan de weg. Los van de historische vondsten zijn er ook ‘technische uitdagingen’ in het riool die ‘aanvullende aandacht vragen’, zegt de gemeente. Dat de wegen langer opengebroken zijn, is volgens de gemeente vervelend maar onvermijdelijk.

Volgens wijkwethouder Dennis de Vries is het belangrijk dat de werkzaamheden nu goed worden uitgevoerd, ‘zodat we straks kunnen genieten van een veiligere, groenere en fijnere straat’. Er wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verschuiving

Donderdag 7 november is de Amsterdamstraatweg vanaf het Oppenheimplein tot de Acaciastraat weer open. Het is dan mogelijk om vanaf het Oppenheimplein richting de Marnixlaan of de Acaciastraat te rijden. De Amsterdamsestraatweg blijft tussen de Bethlehemweg en Acaciastraat tijdelijk in twee richtingen open voor auto’s, brommers en scooters.

Voor andere geplande afsluitingen geldt ook een verschuiving van twee weken, zegt de gemeente.