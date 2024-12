Amsterdamsestraatweg in Utrecht afgesloten vanwege klein gaslek

Aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is een gaslek ontstaan bij werkzaamheden. Het gebeurde tijdens het graven in de stoep tussen de Geraniumstraat en de Anemoonstraat. De brandweer heeft ter plekke metingen uitgevoerd. “Een klein gaslek. Wat we meten valt mee”, laten ze weten.