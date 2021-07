Amsterdamsestraatweg in Utrecht enige tijd afgesloten vanwege gaslek

Vanwege een gaslek is de Amsterdamsestraatweg in Utrecht dinsdagochtend enige tijd afgesloten geweest. Het probleem is inmiddels verholpen en de weg is ook weer vrijgegeven.

Het gaslek ontstond net iets na 09.00 uur op de Amsterdamsestraatweg tussen de Anjelierstraat en de Blokstraat. Netbeheerder Stedin was ter plaatse om het probleem te verhelpen. Ook de brandweer was uitgerukt.

De politie liet via sociale media weten dat de Amsterdamsestraatweg in beide richtingen was afgesloten. “Zojuist bericht ontvangen dat het gaslek is gedicht. De afzetting Amsterdamsestraatweg is opgeheven”, liet de politie niet veel later weten.