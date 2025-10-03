Amsterdamsestraatweg viert zaterdag heropening met gratis Eg Utregs festival

Na ruim een jaar werkzaamheden is de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg voltooid. Om deze nieuwe start te vieren, wordt er op zaterdag 4 oktober het Eg Utregs Food & Cultuur Straatfestival georganiseerd. Tijdens het festival kunnen bezoekers onder meer gerechten van lokale ondernemers proeven en workshops volgen.

Voor ondernemers, bewoners en organisaties aan de Amsterdamsestraatweg bracht de verbouwing de nodige uitdagingen met zich mee. De werkzaamheden zorgden niet alleen voor ongemak in het dagelijks leven van bewoners, maar ook voor ondernemers was de bereikbaarheid van de straat een groot probleem. Hierdoor ontstond een groeiende behoefte aan saamhorigheid, waaruit het idee voortkwam om de heropening samen met de hele buurt te vieren.

De initiatiefnemers van het straatfeest zijn lokale ondernemers Erik de Wit (Rose & Vanilla), Gijs Werschkull (restaurant Gys) en Marco Meeuwsen (PLUS Plantage). Zij zagen tijdens de werkzaamheden hoe sterk de buurt eigenlijk was en dachten: “Als we dat samen kunnen, kunnen we ook samen feestvieren”. Met steun van gemeente Utrecht ontstond het idee voor het Eg Utregs-festival.

Ontmoetingsplek

Tijdens het gratis festival verandert een deel van de Amsterdamsestraatweg, tussen de Weerdsingel en de Bethlehemweg, in een grote ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen van 13.00 tot 18.00 uur aanschuiven aan een lange picknicktafel en proeven van de gerechten van lokale ondernemers. Daarnaast zijn er kinderactiviteiten, kunnen er workshops worden gevolgd en zijn er optredens van Utrechtse artiesten.

Het festival wordt geopend door wethouder Dennis de Vries. Volgens hem is de straat dan ook veel aantrekkelijker geworden, met meer groen, ruimere stoepen en veilige oversteekplaatsen.

“Een moment waar we met z’n allen naar hebben uitgekeken”, zegt De Vries. “Het festival biedt alle Utrechters de mogelijkheid om zelf te komen kijken wat een mooi woon- en winkelgebied de straatweg is geworden. Ruimtelijk, levendig, veilig en vooral: een stuk groener dan voorheen.”

Herinrichting

Vanaf juli 2025 is de Amsterdamsestraatweg weer in beide richtingen open voor verkeer. Eind augustus zijn de fietspaden geasfalteerd en vanaf september is de weg weer begaanbaar zoals vanouds. De komende maanden worden alleen nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanplanten van de laatste bomen en het herstellen van zogenoemde ‘opleverpunten’ – tekortkomingen die na oplevering aan het licht komen.

De straatweg is opnieuw ingericht als een 30-kilometer-per-uur-straat. Om de snelheid van het autoverkeer te beperken, zijn om de honderd meter verkeersdrempels aangelegd. Daarnaast is het zicht op en vanuit zijstraten verbeterd, onder meer door het verwijderen van parkeerplaatsen en fietsrekken op onhandige locaties.

Voor fietsers en voetgangers is er meer ruimte gekomen: de bestaande fietspaden zijn verbreed en er zijn 155 nieuwe fietsenrekken geplaatst; in totaal staan er nu 688. Daarbij zijn juist zo’n 46 autoparkeerplekken komen te vervallen om ruimte te maken voor groen en veilige oversteekplaatsen.

De stoepen zijn waar mogelijk vrijgemaakt voor voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens. Obstakels zoals lantaarnpalen en afvalbakken zijn verplaatst of verwijderd. Ook is bij pleinen extra ruimte gecreëerd voor terrassen.

Sinds de start van het project in juli 2024 is in totaal ruim 30.000 vierkante meter straat vernieuwd: meer dan 10.000 vierkante meter asfalt en bijna 20.000 vierkante meter bestrating. Ook is 4.400 meter riolering vervangen en is 2.500 vierkante meter extra groen toegevoegd, bijna vijf keer zoveel als voorheen.

