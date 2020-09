Andere Tijden belicht veelbesproken Niels Stensen College in Utrecht

Het voormalige Niels Stensen College in Kanaleneiland in Utrecht is het hoofdonderwerp van een aflevering van het televisieprogramma Andere Tijden. De rector trok eind jaren 90 aan de bel en klaagde daarbij hardop dat er te veel Marokkanen op zijn school zaten. Er kwam een mediastorm en de school sloot een paar jaar later de deuren.

Eind jaren negentig – twintig jaar geleden – wordt een deel van Nederland opgeschrikt door een rector die aan de bel trekt en hardop klaagt dat er te veel Marokkanen op zijn school zitten. Het Niels Stensen College in Utrecht wordt dan even de beroemdste middelbare school van het land.

Mediastorm

De school kampt in die jaren met agressie, intimidatie en gestolen tentamenvragen, en trekt steeds minder leerlingen. Na de mediastorm die ontstond, is de reputatie van de school zo verziekt dat sluiting onvermijdelijk werd.

In deze aflevering van het wekelijkse geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) hoort presentator Astrid Sy van oud-leerlingen dat ze zich in de steek gelaten voelden en dat de sfeer op school alleen maar verslechterde. Soufian Pijou: “Er ontstond ook een soort van anarchie. Oh, zijn wij een zwarte school? Dan kan je het krijgen ook.”

‘Ongeneeslijk ziek’

Er waren ook veel problemen op de school. Een jaar voor de definitieve sluiting moet tekendocent Martin Hogeweg de groeiende intimidaties en pesterijen vanwege zijn homoseksualiteit bekopen met een burn-out. “Ik kreeg de sleutel niet meer in het slot omdat ik zo trilde.” Rector Matthé Sjamaar is dan al met gedwongen pensioen en heeft tot de dag van vandaag nergens spijt van. “Het is net als met euthanasie. De school was ongeneeslijk ziek. Laat toch gaan!”

