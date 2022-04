Andere Tijden maakt special over Utrechtse verzetsvrouw Truus van Lier en haar zus en nicht

Het televisieprogramma Andere Tijden besteedt in de aflevering van 11 april aandacht aan de Utrechtse verzetsvrouw Truus van Lier. De aflevering gaat over Van Lier en haar zus en nicht, die allen in verzet kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Truus van Lier werd bekend vanwege haar verzetsdaad in september 1943. Van Lier schoot namelijk de hoofdcommissaris van de politie in Utrecht en tevens NSB’er Gerard Kerlen dood. Ze wachtte hem op voor zijn huis op het Willemsplantsoen en besloot, oog in oog met Kerlen, de trekker over te halen.

Na deze verzetsdaad weet Van Lier te ontkomen, maar ze wordt een paar weken later toch opgepakt. Ze is verraden en werd nog in hetzelfde jaar gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen.

Van Lier is de eerste Nederlandse verzetsvrouw die in haar eentje een nazi om het leven brengt en ook daarvoor deed ze al gevaarlijk verzetswerk. Ze infiltreerde bij de NSB en de Wehrmacht en maakt deel uit van CS-6, een verzetsgroep die al vroeg in de oorlog gewelddadige acties uitvoert en strijdt tegen de Jodenvervolging. De Sicherheitsdienst houdt die groep nauwlettend in de gaten, wat ook het lot van Truus van Lier bezegelde.

Zus en nicht

Truus van Lier was niet de enige in haar familie die verzetswerk deed. Ook haar zus Miek deed dat, maar zij ging minder ver dan Truus en overleefde de oorlog door het land te ontvluchten. Nicht Trui van Lier koos een andere weg. Zij verstopte vele Joodse kinderen in haar crèche. Ook Trui overleefde de oorlog niet.

De special van Andere Tijden gaat over de drie vrouwen in één familie die niet lijdzaam hebben toegekeken maar kozen voor verzet. Ook de septemberdag waarop Truus van Lier Gerard Kerlen doodschoot komt aan bod. Hoe kwam Truus tot haar daad? En hoe en waarom werd ze verraden?

De aflevering is op 11 april om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.

