Angelique sliep negen nachten naast zwangere geiten om te helpen bij bevalling

Op een stretcher sliep beheerder Angelique van kinderboerderij Nieuw Rotsoord negen nacht naast twee zwangere geiten. Ze konden elk moment bevallen en daar is soms hulp bij geboden.

Angelique werkt al ruim 17 jaar bij de kinderboerderij in Utrecht. Het is dan ook niet voor het eerst dat ze slaapt in de stal bij de geiten. De bevalling bij geiten gaat vaak zonder hulp, maar er kunnen ook complicaties optreden. Dan is snel handelen geboden.

De beheerder vertelt: “We hebben helaas al eens gehad dat een lammetje bleef steken, die heeft het niet overleefd. Sindsdien probeer ik zo veel mogelijk aanwezig te zijn als de bevalling nadert.”

Nova en Flora

Zo ook vorige week. De twee geiten Nova en Flora waren allebei zwanger. Net als voorgaande keren besloot Angelique om een stretcher in de stal bij de dieren te zetten en in de nachten bij de dieren te blijven. “Op een gegeven moment zie je dat de geiten onrustig worden. Ze gaan een ander geluid maken en gaan in het stro een soort nest maken.”

De eerste nacht moesten zowel de geiten als Angelique even wennen dat ze bij elkaar sliepen. “Toen ik op de eerste nacht even over het hek heen keek schrokken ze flink. Maar na de eerste nacht zijn ze al volledig gewend.” Het duurde zeven nachten voordat Nova een lammetje kreeg. Twee nachten later was Flora aan de beurt. “Dat lammetje lag verkeerd en we hebben hem met veel moeite eruit gekregen. Dat is ook meteen de reden dat ik bleef slapen, soms moet je echt snel ingrijpen en dan wil je niet te laat zijn.”