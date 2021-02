Anne (28) werd 1,5 jaar geleden van haar fiets gereden; nog steeds voelt ze de gevolgen

Anne (28) fietste op 1 oktober 2019 op de Troelstralaan in Utrecht toen een andere fietser haar geen voorrang verleende. Zij kwam hard ten val en was even buiten bewustzijn. Haar verwondingen leken mee te vallen, ze zou slechts een hersenschudding hebben, maar nu heeft Anne nog steeds grote moeite met de dagelijkse dingen.

Op de avond van 1 oktober was Anne op haar fiets onderweg naar een café in Utrecht. De fietser die haar tegemoetkwam sloeg op een gegeven moment een zijstraat in en verleende haar geen voorrang. Anne viel over het stuur en belandde met haar hoofd op het asfalt.

Anne verloor door de klap even het bewustzijn. Toen zij weer bijkwam stond er een groep mensen om haar heen en de ambulance was inmiddels gealarmeerd.

Na behandeling in het ziekenhuis leken haar verwondingen mee te vallen, ze kwam er met een hersenschudding vanaf. Maar nu, bijna anderhalf jaar later, heeft Anne nog steeds ernstige klachten. Op aanraden van haar huisarts heeft ze tientallen behandelingen geprobeerd, die haar veel geld hebben gekost.

Geen oplossing

Zeven fysiotherapeuten, een internist, een cardioloog, een osteopaat, een ergotherapeut, een optometrist, een revalidatiearts, een neuroloog, twee functioneel neurologen en twee KNO-artsen hebben haar onderzocht en er is nog geen oplossing gevonden.

Inmiddels is Anne 20 kilo afgevallen en ligt ze een groot deel van de dag in bed. Omdat ze de geluiden van de stad en van haar gemeenschappelijk huis niet meer kon verdragen is ze naar een plek buiten Utrecht verhuisd. Veel dingen die anderen als vanzelfsprekend zien, zijn voor Anne een uitdaging. Ze heeft bijvoorbeeld al veel moeite met rechtop staan.

Alternatieve zorg

De huisarts en internist hebben haar aangeraden om verder te gaan met behandelingen die onder ‘alternatieve zorg’ worden geschaard. Deze behandelingen worden echter niet vergoed door de verzekering. Ze moet de kosten hiervoor dan ook grotendeels uit eigen zak betalen. Het spaargeld dat ze opzij had gezet om in de toekomst een huis mee te kopen begint inmiddels op te raken.

Vriendinnen van Anne zijn daarom een crowdfunding gestart. Ze willen daarmee 16.500 euro ophalen zodat er nieuwe behandelingen kunnen worden gestart. Inmiddels staat de teller op ruim 12.500 euro.

Toekomst

Anne heeft haar toekomstplannen vanwege het ongeluk aangepast. “Niemand mag ooit meer in deze situatie terecht komen; zeker niet zonder hulp van een professionele (ervarings)deskundige. Als ik beter ben, wil ik mijn leven daarom in het teken zetten van het helpen van mensen met deze klachten. Ik heb al allerlei ideeën over een informatieplatform. Maar eerst moet ik beter worden”, is te lezen op de cowdfundingspagina.