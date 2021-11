Anti-abortus-‘voorlichting’ op Utrecht Science Park was formeel toegestaan maar ‘onwenselijk en misleidend’

De ‘voorlichtingsactie’ van anti-abortus actiegroep abortusinformatie.nl op het Utrecht Science Park was volgens de gemeente ‘onwenselijk en misleidend’, maar niet verboden. De actie was niet in strijd met de Wet openbare manifestatie en mocht daarom plaatsvinden.

De actiegroep hield op 20 oktober een ‘voorlichtingsactie’ op het terrein van Utrecht Science Park. De groep strijdt tegen de in Nederland geldende abortuswet en verspreidt daarbij volgens de Utrechtse fracties van de PvdA en Student & Starter foutieve informatie. Eerder dit jaar zouden op verschillende reclamezuilen in de stad gemanipuleerde beelden van foetussen te zien zijn geweest. De beheerder van de abri’s heeft de reclame verwijderd, maar de politieke partijen hebben nu zorgen over de nieuwe actie van de actiegroep.

“Zo pretendeert de actiegroep met deze actie jongeren voor te lichten over abortus, terwijl zij in het verleden laten zien hebben dat zij foutieve informatie verspreiden die bovendien als kwetsend of traumatiserend kan worden ervaren door voorbijgangers. Het actief benaderen van jongeren op het terrein van hun onderwijsinstellingen, met foutieve ‘voorlichting’ vinden PvdA en Student en Starter dan ook onwenselijk en misleidend”, stellen de partijen.

Vragen

De PvdA en Student & Starter stelden de wethouder donderdag vragen over de actie. De wethouder liet daarop weten dat de gemeente van de actie afwist, omdat de organisatie een kennisgeving heeft gestuurd. Die is vervolgens door de gemeente getoetst op de Wet openbare manifestatie. Daarbij is gekeken of er gevaar is voor de verkeersveiligheid, of er risico’s waren op wanordelijkheden en of er een risico is voor de volksgezondheid. “Het antwoord op die drie vragen was nee”, legt wethouder Eelco Eerenberg uit.

Ondanks dat de actie dus formeel was toegestaan, vindt de wethouder die wel ‘onwenselijk en misleidend’. “Anti-abortusacties zijn en blijven mogelijk vanwege het recht op vrijheid van meningsuiting. Dat is elke keer de balans die we in dit dossier moeten bewaken”, aldus Eerenberg. “Wij vinden het heel belangrijk dat jongeren en studenten correcte informatie krijgen, over alle keuzeopties die op tafel liggen en ook tools krijgen om zelf een mening te kunnen vormen.” De gemeente werkt daarvoor samen met verschillende organisaties.