Anti-abortusdemonstrant opgepakt bij abortuskliniek aan de Biltstraat in Utrecht

Donderdagochtend stonden twee demonstranten van de vereniging ‘Kies Leven’ voor abortuskliniek Vrelinghuis aan de Biltstraat om hun ‘prolife-boodschap’ te verkondigen. Op instructie van de Utrechtse burgemeester zijn de demonstranten gevorderd om te vertrekken. Een van de demonstranten gaf hier geen gehoor aan en is meegenomen door de politie.

Dirkje Slingerland en Anneke van der Wiel van de organisatie Kies Leven vertellen dat ze vanaf 09.00 uur ‘s ochtends voor de abortuskliniek staan. Van der Wiel demonstreert voor het eerst voor de vereniging en houdt een bord vast met de tekst ‘BESCHERM JE BABY’ met daaronder ‘Wij bieden hulp aan jou en je kindje’, terwijl Slingerland als ‘ervaren demonstrant’ met flyers in haar handen het woord doet. “Wij delen deze flyers op een rustige manier uit”, zegt ze. “We hebben hiermee al verschillende levens gered en willen op deze manier vrouwen helpen.” Het doel van Kies Leven is het ‘redden van ongeboren kinderen en leiden van de moeders naar de Redder’.

Jezus Leeft

Enkele weken geleden was er voor het eerst weer een anti-abortusdemonstratie van de organisatie ‘Jezus Leeft’, wat toen voor veel ophef zorgde – waar ook burgemeester Sharon Dijksma een mening over had. Slingerland vertelt dat Van der Wiel en zijzelf tijdens hun actie wel wat middelvingers naar hun hoofd geslingerd kregen.

De dames van Kies Leven leggen uit hoe zij verschillen ten opzichte van Jezus Leeft. “Wij hebben een rustige benadering naar omstanders en bezoekers. Wij vragen of iemand een flyer wil, en gaan op die manier kijken of we het gesprek met diegene aan kunnen gaan”, vertelt Slingerland. “Daarbij focussen wij ons ook meer op het doorverwijzen naar de hulpverlening, als wij daarmee kunnen voorkomen dat een vrouw abortus pleegt. Dit betekent niet dat wij verschillen van de standpunten van Jezus Leeft, alleen kiezen wij voor een andere benadering”, meent Slingerland. “Wij willen hierin integer zijn”, vult Van der Wiel aan.

Tekst loopt door onder foto.

Op de vraag wat hun het ‘recht’ geeft om vrouwen die een abortustraject willen ondergaan aan te spreken, moeten beide dames even overleggen. “Het gaat hier om kinderen zonder stem, die op een ‘gruwelijke manier’ aan hun einde worden gebracht. De zwangerschapsafbrekingen kunnen hierbinnen tot 22 weken in de zwangerschap worden afgebroken”, vertelt Slingerland. Het kind dat in de buik zit, verdient ook een stem, en diens leven kan niet zomaar beëindigd worden volgens het tweetal.

Aangehouden door veroorzaken ‘wanordelijkheid’

In de tussentijd heeft de politie op aanwijzen van burgemeester Dijksma de twee demonstranten op de hoogte gebracht dat ze naar de laad- en losplaats moeten gaan als zij hun actie willen voortzetten, en dat ze anders kunnen worden aangehouden. De twee vrouwen gaven hier geen gehoor aan, en dus legden de agenten uit dat ze over moesten gaan tot aanhouding. Van der Wiel besloot hierop alsnog te vertrekken, maar Slingerland bleef staan en werd daarom aangehouden op basis van de Wet openbare manifestaties (WOM).

“Vrouwen durven hierdoor niet langs te komen” – Frans Bocken, directeur van abortuskliniek Vrelinghuis

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat twee van de vijf vrouwen die een afspraak hadden bij de kliniek, hun afspraak hebben afgezegd en rechtsomkeert zijn gegaan toen zij op de hoogte kwamen van de demonstratie. “Demonstreren mag, maar mensen hinderen niet. […] De vrouwen zijn gehinderd omdat zij de kliniek niet konden bezoeken zonder direct te worden aangesproken door de demonstranten”, stelt hij. “Dit is een zogeheten wanordelijkheid die de openbare orde verstoort.” De woordvoerder legt uit dat deze ‘wanordelijkheid’ genoeg grond bood om de demonstranten op basis van de WOM, artikel 6 en 11, naar de laad- en losplaats te sturen. Dat Slingerland weigerde hiernaartoe te gaan, leidde zodoende tot haar aanhouding.

Reactie abortuskliniek

Frans Bocken, directeur van abortuskliniek Vrelinghuis, legt uit dat hij een voorstander is van zowel het demonstratierecht als het recht op zelfbeschikking. “Alleen daarin schuurt het wel in deze situatie”, meent de directeur. “Demonstreren is goed, alleen niet recht voor de deur. Vrouwen durven hierdoor niet langs te komen.” Bocken is benadrukt dat demonstreren op de laad- en losplaats volgens hem een ‘prima compromis’ is voor alle partijen.