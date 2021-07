Anti-abortusdemonstranten bij Vrelinghuis houden zich nog altijd niet aan opgelegde regels

De groep anti-abortusdemonstranten van ‘Schreeuw om Leven’ houden zich nog steeds niet altijd aan de opgelegde beperkingen waarmee rechten van bezoekers van het Vrelinghuis beschermd moeten worden. Burgemeester Dijksma heeft daarom besloten om voorlopig door te gaan met toezicht houden bij de kliniek.

De demonstranten van ‘Schreeuw om Leven’ stonden vaak bij de kliniek om mensen bij de ingang van het gebouw aan te spreken. De gemeente is regelmatig met de demonstranten in gesprek gegaan en de burgemeester heeft het ze verboden bij de ingang mensen aan te spreken. Ze mogen wel in de omgeving van het gebouw demonstreren.

Momenteel demonstreren ze in groepen van twee tot acht personen. Ze mogen staan op de laad- en loszone op de Biltstraat, ter hoogte van de hoek van de Sweelinckstraat, op ongeveer 100 meter afstand van de kliniek. Uit onopvallend toezicht van de politie blijkt echter dat de demonstranten zich niet altijd aan de regels houden.

“De rechten van de bezoekers komen daardoor onder druk te staan. Dit weegt bij mij zwaar omdat ik niet alleen de rechten van de demonstranten moet en wil beschermen, maar ook de rechten van andere personen en in het bijzonder de bezoekers van de kliniek. De bezoekers van de kliniek bevinden zich in een kwetsbare en moeilijke positie”, schrijft burgemeester Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

Onopvallend toezicht

Omdat er afgelopen maanden signalen bleven komen dat demonstranten zich niet aan de voorschriften en gemaakte afspraken hielden, heeft de driehoek besloten dat bij demonstraties bij het Vrelinghuis een aantal keer onopvallend toezicht zou worden gehouden door de politie. Geüniformeerde politie kon geen overtredingen constateren, mogelijk omdat demonstranten zich wel aan de regels hielden als ze politie zagen.

Dijksma noemt onopvallend toezicht een voor Utrecht ‘ongebruikelijk middel’, maar vindt het passend vanwege het belang en het feit dat de demonstraties frequent voorkomen. Ook in andere steden wordt onopvallend toezicht ingezet bij anti-abortusdemonstraties.

Tijdens het onopvallend toezicht zijn volgens de burgemeester in juni dit jaar bij drie demonstraties inderdaad situaties gezien waarin demonstranten van Schreeuw om Leven de voorschriften overtraden. Ze verlieten de demonstratielocatie en ook de manier waarop ze bezoekers en voorbijgangers bejegenden voldeed niet aan de gemaakte afspraken.

Grondrechten

Dijksma zegt de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van betoging zoveel mogelijk te willen beschermen en faciliteren, “ongeacht de inhoud van de demonstratie”, maar vindt de overtredingen van de demonstranten “een zeer kwalijke zaak”.

Omdat de demonstranten zich nog steeds niet altijd aan de maatregelen houden, blijft het zogenoemde Wom-besluit (Wet openbare manifestaties) van kracht. In het Wom-besluit is vastgelegd welke beperkingen voor de demonstranten gelden en dus aan welke regels ze zich moeten houden.

In de aangepaste versie van dat besluit staat nu dat de politie en toezichthouders van de gemeente zichtbaar en onzichtbaar doorgaan met het controleren van de demonstranten bij het Vrelinghuis.

Wom-besluit

“Het is van groot belang dat uw organisatie zich als een betrouwbare organisatie gaat gedragen. Indien uw demonstranten doorgaan met het negeren en overtreden van de voorschriften kan de politie strafrechtelijk optreden tegen deze overtredingen (op basis van artikel 11 van de Wom). Daarnaast kunnen nieuwe geconstateerde overtredingen gepleegd door uw demonstranten voor mij aanleiding zijn een nieuw besluit te nemen over de voorschriften en beperkingen, waaronder de locatie, die van toepassing is op uw demonstraties”, staat in het Wom-besluit.

De beperkingen voor de demonstranten zijn nu nog gebaseerd op de anderhalvemetermaatregel, maar de burgemeester overweegt om de beperkingen en voorschriften ook als die maatregel vervalt te handhaven, “mede vanwege de ruimtelijke inrichting en de verkeerssituatie en om de rechten van de bezoekers van de kliniek blijvend te borgen”. Een besluit daarover kan pas genomen worden als de anderhalvemetermaatregel daadwerkelijk vervalt.