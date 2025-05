ANWB waarschuwt voor drukke avondspits rond Utrecht vanwege Hemelvaart

De ANWB verwacht woensdag een drukke avondspits rond Utrecht vanwege de start van het Hemelvaartweekend. Met name op de wegen van Utrecht naar het zuiden, de A2 en A27, kan het druk worden. Naar verwachting zijn de files rond 19.30 uur voorbij.

Ook rond Arnhem en Nijmegen wordt gewaarschuwd voor vertraging. Daar worden files verwcht op de A12, A50 en A325. Ook bij grensovergangen met Duitsland staan volgens de ANWB lange files door grenscontroles.

Volgens ANWB Verkeersinformatie gaan veel mensen op pad voor een korte vakantie in eigen land. Ook Duitsland, België en Frankrijk zijn populaire bestemmingen.

Hemelvaartsdag



Op Hemelvaartsdag 29 mei en vrijdag 30 mei verwacht de ANWB dat er geen sprake is van een ochtend- of avondspits. Wel is er overdag kans op verkeersdrukte door mensen die een dagje eropuit trekken. Dat is te merken op de wegen richting recreatiegebieden, attractieparken en outletcentra.