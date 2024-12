Apotheken in Utrecht toch open in kerstweek; rechter verbiedt staking

De aangekondigde staking van apotheekmedewerkers in de kerstperiode mag niet doorgaan. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vrijdag besloten in een kort geding.

De vakbonden CNV en FNV hebben op 23, 24 en 27 december een staking aangekondigd voor apotheekmedewerkers. Zij eisen loonsverhoging en aandacht voor de werkdruk. Omdat het op 25 en 26 december kerst is, zouden apotheken daardoor de hele week gesloten zijn.

Twee brancheverenigingen die het kort geding aanspanden tegen de vakbonden, stellen dat het onverantwoord is om apotheken zo lang gesloten te houden. Patiënten krijgen dan pas veel later hun medicatie, met mogelijk ‘ernstige gezondheidsrisico’s of pijnklachten tot gevolg.’

De rechter is het daarmee eens en heeft besloten dat de aangekondigde staking in de kerstweek niet door mag gaan.