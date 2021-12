App stuurt straks voor fietsers een bericht zodat verkeerslicht sneller op groen springt

Intelligente verkeerslichten, een applicatie die zorgt dat fietsers door kunnen rijden en andere bewegwijzering moeten ervoor zorgen dat het verkeer op een betere manier door Utrecht wordt geleid. Deze maatregelen leveren volgens de gemeente een belangrijke bijdrage aan het ‘toekomstbestendig maken van de groeiende stad’.

Samen met de provincie wordt er gewerkt aan een extra functie voor de ‘Ik fiets-app’. In een brief aan de raad laat de gemeente weten: “Met die extra functie kunnen gebruikers (fietsers) van de app op afstand een berichtje sturen naar verkeerslichten, waardoor de kans toeneemt dat de verkeerslichten eerder of langer voor hen op groen staan.” Hoe dit precies werkt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de applicatie automatisch een bericht naar het verkeerslicht stuurt.

Technisch zouden alle voorbereidingen zijn afgerond en alle verkeerslichten op belangrijke fietskruisingen in Utrecht geprogrammeerd zijn, zodat de fietsapp werkt. Voor de applicatie in gebruik genomen kan worden moet deze echter voldoen aan onder meer de eisen rond privacy. “De verwachting is dat de app begin volgend jaar operationeel is.”

Slimme verkeerslichten

Op dit moment hangen er bij twintig kruispunten in de stad intelligente verkeerslichten. Met dit zogenoemde iVRI-systeem kan bijvoorbeeld een bepaalde groep weggebruikers voorrang krijgen. Zo kan het verkeerslicht voor fietsers vaker en langer op groen komen te staan en ook hebben de hulpdiensten volgens de gemeente baat bij dit systeem. “De eerste resultaten met de hulpdiensten zijn positief. De ambulances van de RAVU maken nu al gebruik van extra prioriteit bij iVRI’s”, is te lezen in een brief van het college.

Utrecht heeft meer dan 200 verkeerslichten, waarvan twintig al zijn voorzien van iVRI. Halverwege volgend jaar worden nog eens dertig verkeerslichten omgebouwd. Daarnaast worden alle verkeerslichten die vanwege bijvoorbeeld ouderdom aan vernieuwing toe zijn, vervangen door een iVRI-systeem.

Bewegwijzering

Tot slot is de gemeente dit jaar ook gestart met het aanpassen van de bewegwijzering voor auto’s. Zo wordt nu bijvoorbeeld gewezen naar de ‘Ring’ via de dichtstbijzijnde aansluiting met een rijksweg, in plaats van het verwijzen naar allerlei steden die nu nog op de borden staan. Ook worden belangrijke locaties die veel publiek trekken toegevoegd aan de borden.

Het doel was om deze aanpassingen al dit jaar af te ronden, maar dat wordt onder meer vanwege een beperkte capaciteit niet gehaald. “In de helft van de stad zijn de vernieuwingen al uitgevoerd, de andere helft volgt in 2022.”