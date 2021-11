Appartementencomplex in Utrecht ontruimd vanwege brand

Een appartementencomplex aan de Pablo Picassostraat in Utrecht is maandagmiddag ontruimd omdat er brand was ontstaan in een van de woningen. Na een uurtje werd het sein brand meester gegeven. Nog niet alle bewoners kunnen terugkeren naar hun huizen.



De brand in Leidsche Rijn ontstond rond 13.00 uur en zou zijn begonnen op het balkon van een van de woningen. De brandweer besloot het complex te ontruimen. Toen de brand geblust was konden de meeste mensen weer naar huis. De woningen op de vijfde verdieping blijven voorlopig ontruimd. Voor zover bekend is er niemand geword geraakt.