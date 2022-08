Appen met historische figuren in Utrecht sinds kort mogelijk

In het teken van Utrecht 900 is een interactieve rondleiding, genaamd Utereg, gelanceerd op Telegram. Via de chat-app kunnen liefhebbers praten met de standbeelden die door de stad verspreid staan. De historische figuren vertellen vervolgens hoogstpersoonlijk over hun rol in de Utrechtse geschiedenis. De rondleiding begint op het Domplein, bij het standbeeld van Johan van Nassau.

Van Nassau legt ook zelf uit hoe de rondleiding werkt: “Je kunt vanaf nu chatten met de beelden uit de stad! Op de kaart zie je de beelden die meedoen. Heb je een beeld gevonden, dan deel je je locatie met mij, en als het klopt geef ik je z’n nummer. Klopt het niet, dan zie je het dichtstbijzijnde beeld en je huidige score.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

“Elk beeld heeft een uniek verhaal te vertellen. Je kunt ze in elke volgorde bezoeken, wanneer jij maar wilt,” aldus van Nassau. Naast hem, kun je ook praten met onder andere Biru de Chow-Chow, Truus van Lier en Sint Willibrord.

Deelnemen aan het avontuur door de stad kost niets. Om de rondleiding te starten surfen gebruikers op hun smartphone naar Utereg.nl, of voeg @Uteregbot toe op Telegram. Telegram is te downloaden via de appstore.

De kaart met daarop alle deelnemende standbeelden: