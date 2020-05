Arrestanten mishandeling AZC zijn twee tieners van 17 en 18 jaar

De politie heeft meer bekendgemaakt over de ernstige mishandeling die woensdagavond plaatsvond bij het AZC in Oog in Al. Zo blijkt het slachtoffer niet neergestoken te zijn maar geslagen te zijn met een voorwerp. De twee arrestanten zijn tieners.

Een ruzie tussen een aantal mannen escaleerde tussen 00.00 uur en 01.00 uur bij het AZC aan de Joseph Haydnlaan. Een van de aanwezigen raakte daarbij zwaargewond. Twee verdachten zijn kort daarna aangehouden, een 17-jarige inwoner en een 18-jarige inwoner van Utrecht. De politie sluit meerdere aanhoudingen in de zaak niet uit.

De politie doet uitgebreid onderzoek en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of meer weten over wat er is gebeurd.