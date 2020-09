Arrestatie na dodelijke explosie in Overvecht

De politie heeft een 23-jarige Utrechter opgepakt na de dodelijke explosie op de Californiëdreef in Overvecht. Bij de explosie, in de nacht van vrijdag op zaterdag, kwam een 29-jarige man uit Utrecht om het leven.

Rond 02.00 uur vond de explosie plaats in een bedrijfspand aan de Californiëdreef. De 29-jarige man die zich in het pand bevond overleed ter plekke. Hij werd door de brandweer uit het gebouw gehaald.

De politie liet vandaag weten dat een 23-jarige is gearresteerd die zich in de buurt van het pand bevond. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie en zit vast.

Wat de oorzaak was van de ontploffing heeft de politie niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wanneer de verdachte precies is opgepakt.