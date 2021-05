Artsen van UMC Utrecht transplanteren voor de eerste keer in Nederland hart van overleden donor

Artsen van het UMC Utrecht zijn onderdeel geweest van een bijzondere operatie. Samen met artsen van Erasmus MC en UMC Groningen hebben zij voor het eerst in Nederland het stilstaande hart van een overleden donor getransplanteerd. De ziekenhuizen hebben berekend dat het aantal harttransplantaties in Nederland door de techniek kan worden verdubbeld.

Het is de eerste zogenoemde DCD-hartdonatie, ook wel ‘heart-in-a-box’ genoemd, in Nederland. Het hart van de overleden donor wordt buiten het lichaam in een machine geplaatst, waarin het weer gaat kloppen door de toevoer van bloed en zuurstof. Vervolgens wordt het hart getransplanteerd.

Volgens het UMC Utrecht is bij meer dan de helft van de overleden donoren sprake van donatie na een circulatiestilstand. Dat noem je DCD-donoren. Bij die donoren konden tot voor kort alle organen behalve het hart worden getransplanteerd. Een hartdonatie kon alleen bij een hersendode donor.

Tekst loopt door onder de infographic

Wachtlijst

Het landelijke tekort aan donorharten deed de ziekenhuizen, in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), besluiten om de DCD-hartdonatie-procedure in Nederland in te zetten.

In Nederland staan jaarlijks rond de 120 hartpatiënten op de wachtlijst voor een donorhart. Een op de zeven overlijdt, omdat er niet op tijd een donorhart beschikbaar komt. De nieuwe techniek moet dat aantal omlaag brengen. “De 3 UMC’s hebben berekend dat DCD-hartdonatie landelijk uiteindelijk tot ongeveer veertig extra hartdonoren per jaar kan opleveren. Een verdubbeling van het aantal harttransplantaties dat op dit moment gedaan wordt”, zegt cardio-thoracaal chirurg bij UMC Utrecht Niels van der Kaaij.

Andere landen

De DCD-hartdonatie-procedure werd eerder al toegepast in onder meer Australië, de Verenigde Staten, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Britse National Health Service werden met de procedure het leven van zes kinderen van tussen de 12 en 16 jaar gered.

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe de DCD-hartdonatie-procedure precies werkt.