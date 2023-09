Asbest en nikkel aangetroffen op plek in Utrecht waar Demkapark moet komen

Op de Demkapunt, de plek in Utrecht waar straks het Demkapark moet komen, is asbest en nikkel gevonden. De gemeente gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden op deze locatie zijn en of de bodem schoongemaakt moet worden.

De Demkapunt, een driehoek tussen de Amsterdamsestraatweg, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Demkaweg, ligt er al jaren verlaten bij. In mei vorig jaar liet de gemeente weten een stuk grond van zo’n 2.000 vierkante meter in dit gebied van de voormalige Demka-staalfabriek te hebben gekocht. Het idee was om hier het Demkapark aan te leggen met onder meer een fietspad en groen.

Voordat deze plannen uitgevoerd konden worden moest de bodem onderzocht worden en dat is dit voorjaar gedaan. “Dit onderzoek bestond uit het graven van inspectiesleuven, het verrichten van grondboringen en het onderzoeken van grondmonsters”, schrijft de gemeente.

Asbest

Nu is bekend dat uit het onderzoek is gebleken dat de grond op de Demkapunt verontreinigd is met asbest en nikkel. “Asbest is alleen gevaarlijk als u de asbestvezels inademt. Omdat het terrein op dit moment grotendeels is begroeid en zich in de buitenlucht bevindt, is de kans dat u vezels inademt zeer klein als u over de paden wandelt”, aldus de gemeente Utrecht.

Bij de herinrichting van het gebied moet nu rekening worden gehouden met de verontreiniging. Nu wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor de Demkapunt zijn en of de bodem schoongemaakt moet worden. Zodra hier meer bekend over is worden omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Demkabocht

Eind augustus en begin september heeft Rijkswaterstaat bodemonderzoek gedaan bij de Demkabocht. Dit was nodig omdat deze bocht verbreed gaat worden voor de scheepvaart. De uitkomst van dit onderzoek is echter nog niet bekend.