Asbest gevonden in spookkelder en werkzaamheden Haverstraat in centrum Utrecht vertraagd

Het plan om de Haverstraat in het centrum van Utrecht al voor het begin van de bouwvak grotendeels weer te bestraten is niet gelukt vanwege een vertraging in de werkzaamheden. Ook heeft de aannemer asbest gevonden in de spookkelder die eerder werd aangetroffen, waardoor ook dit werk langer duurde dan gepland.

In januari dit jaar zijn de werkzaamheden aan de ondergrondse kelders op de kruising van de Haverstraat en de Oudegracht van start gegaan. Vanwege onder andere de slechtere staat van de kelders en de archeologische vondsten, zoals een spookkelder, liep dit eerste deel van het project vertraging op.

Nu blijkt dat de werkzaamheden weer vertraging hebben opgelopen. Het aanbrengen van de waterdichte deklaag op de kelders kost volgens de gemeente namelijk meer tijd dan verwacht. Daardoor was het niet mogelijk om tot en met huisnummer 19 van de Haverstraat de straat weer dicht te gooien, terwijl dit voor de bouwvak, die eind juli in Utrecht begon, had moeten gebeuren.

Leidingen

Volgende week wordt het werk weer opgepakt. Dan krijgen de kelders die nog niet waterdicht waren gemaakt een deklaag. Ook worden de open plekken in de Haverstraat opgevuld met zand en komt er bestrating bovenop. “Hiervoor zal ook een korte afsluiting plaatsvinden van de Hamburgerstraat”, schrijft de gemeente.

Ook worden vanaf volgende week de leidingen in de Haverstraat vervangen. Eerst wordt dit gedaan tussen de huisnummers 2 en 19, en vanaf oktober in het resterende deel van de straat. Vanaf januari volgend jaar tot en met april worden de leidingen op het kruispunt met de Springweg vervangen.

Spookkelder

Ook waren er werkzaamheden in de spookkelder die eerder in het gebied werd aangetroffen. Zo is er onderzoek gedaan naar de constructie en die bleek in orde te zijn. “Dit houdt in dat er verkeer over de kelder kan rijden.”

Daarnaast heeft de aannemer de grond en het puin uit de kelder gehaald, en alle stenen opnieuw gevoegd. Daarbij is ook asbest gevonden, waardoor het werk enkele weken langer heeft geduurd. “Zoals bij andere kelders gaat nu nog de waterdichte coating worden aangebracht. Dit doen we nadat verder metselwerk is gecontroleerd en gerenoveerd.”

Eerder had de gemeente al besloten de spookkelder te willen behouden. Nu wordt onderzocht welke functie de ruimte kan krijgen. “Zodra hier meer over bekend is, volgt nadere informatie.”