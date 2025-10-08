Asfaltonderhoud aan Hogeweidebaan en Stadsbaan-Zuid in Utrecht

De gemeente gaat de Hogeweidebaan en de Stadsbaan-Zuid opnieuw asfalteren. Dit begint bij de Hogeweidebaan op maandag 20 oktober en op de Stadsbaan-Zuid op zaterdag 18 oktober. De werkzaamheden starten in de herfstvakantie om overlast voor het verkeer te beperken.

Het asfalteren gebeurt in verschillende fases tussen 07.00 en 19.00 uur. Er zal altijd één richting open zijn voor al het verkeer. Op het gedeelte waar aan wordt gewerkt gelden omleidingsroutes die worden aangegeven met borden. Nood- en hulpdiensten, fietsers en voetgangers kunnen er altijd langs.

Er kan sprake zijn van geluidsoverlast en van een vrijkomende, niet schadelijke geur. De werkzaamheden gaan niet door als het te koud of te nat is, omdat het asfalt dan minder goed hecht. In dat geval wordt alleen plaatselijke schade hersteld.

Vervanging asfalt

Het asfalt is volgens de gemeente op sommigen plekken in slechte staat en aan vervanging toe. Het oude asfalt wordt daarom verwijdert en er wordt (deels) een nieuw soort asfalt aangebracht, waardoor er minder geluid van het verkeer komt. Daarna worden er nieuwe markeringen aangebracht.

De eerste fase van het asfalteren op de Hogeweidebaan loopt van 20 tot en met 24 oktober en de tweede fase van 29 oktober tot en met 1 november.

Stadsbaan-Zuid is de weg vanaf de C.H. Letschertweg tot aan de kruising met de Ds. Martin Luther Kinglaan. Hier loopt de eerste fase van 18 tot en met 23 oktober, de tweede is op 24 en 25 oktober en de derde en laatste fase loopt van 10 november tot en met 14 november.

