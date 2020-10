Asielzoekerscentrum al dertig jaar in Utrechtse wijk Oog in Al

In het voormalig Militair Hospitaal Dr. A. Mathijsen in Oog in Al huisvest sinds 1990 een asielzoekerscentrum. Het azc op de Joseph Haydnlaan viert dit jaar z’n dertigste verjaardag en is al jarenlang onlosmakelijk verbonden met de wijk Oog in Al. Hoe gaat de wijk om met een azc voor de deur?

Het is november 2015. De 42-jarige Rami Ramou komt aan in Nederland nadat hij zijn thuisland Syrië moest ontvluchten. Samen met zijn vijfjarige dochter komt hij terecht in een azc op de Ravellaan in Kanaleneiland.

Twee jaar later krijgt hij een verblijfsvergunning en wordt als statushouder overgeplaatst naar het azc in Oog in Al. Zijn eerste indruk is goed: “De kamer was een stuk groter, we hadden ineens veel meer ruimte,” vertelt hij. Dat is ook wel nodig, want in 2017 komen zijn vrouw, zoon en dochter ook naar Nederland. Ramou vertelt: “Ik voelde me gelijk welkom in de wijk, mede doordat er veel activiteiten voor en met vluchtelingen werden georganiseerd.”

Praktische vragen

Die activiteiten worden op poten gezet door stichting Mijn Wijk Jouw Wijk (MWJW). Dit initiatief startte in 2016 met een grote ontmoetingsdag in Park Oog In Al, nadat ruim vijfhonderd Syrische vluchtelingen in Utrecht aankwamen en onder andere werden opgevangen in het azc op de Joseph Haydnlaan.

Wijkbewoner Giep Hagoort: “Toen vier jaar geleden bekend werd dat er een groot aantal Syrische vluchtelingen in Oog In Al zou worden opgevangen, merkten we vanuit de wijk niet zozeer verzet, maar wel bezorgdheid. Ook zagen we dat wijkbewoners veel praktische vragen hadden. We wilden de stemming in de wijk graag goedhouden.”

Bewoners verbinden

Samen met zijn vrouw Joke van den Berg, wijkbewoner Hellen Clemens en Rami Ramou zette hij een succesvolle dag neer waarbij tweehonderd azc’ers en vierhonderd wijkbewoners samenkwamen en elkaar konden ontmoeten. Die dag was het startschot van een enorme reeks activiteiten en evenementen die de afgelopen jaren door de stichting zijn georganiseerd. Hun doel: alle bewoners van Oog In Al met elkaar verbinden en in contact brengen.

Een vaste samenwerkingspartner is Welkom In Utrecht: een platform voor iedereen die activiteiten wil ontplooien voor en met vluchtelingen. “Wij helpen betrokken burgers en organisaties hun ideeën op het gebied van inburgering, wegwijs maken, eat-and-meet, sport- en andere sociale vrijetijdsactiviteiten uit te voeren,” aldus hun Facebookpagina.

Samen met MWJW organiseren ze activiteiten voor de bewoners van het azc op de Joseph Haydnlaan. Denk daarbij aan onder andere taallessen, concertbezoeken en zogenaamde ‘wijkkamers’, waar asielzoekers en buurtbewoners in contact kunnen komen met allerlei lokale initiatieven.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Iets dragelijker

Hellen Clemens, voorzitter van MWJW: “We organiseren de activiteiten het liefst met azc’ers. We proberen hen zoveel mogelijk bij de organisatie te betrekken.” Ramou is een van de azc’ers die al vanaf het begin nauw betrokken is bij de stichting. Dat zulke initiatieven erg belangrijk zijn als je in een nieuw, onbekend land terecht komt, beaamt hij.

“Het was heel moeilijk om in Utrecht te komen wonen met mijn dochter, terwijl de rest van ons gezin nog in Syrië was,” vertelt Ramou. “Daarom vond ik het heel fijn om mensen te ontmoeten in de stad. Dat maakte het iets dragelijker om zo ver weg van mijn familie te zijn. Voor mijn dochter was het ook heel belangrijk om fijne mensen om zich heen te hebben.”

Hele lieve mensen

Ramou is tot op de dag van vandaag blij dat hij toentertijd in het azc in Oog In Al is geplaatst. “Het is een hele mooie wijk waar hele lieve mensen wonen. Ik vind het bijzonder dat de kinderen uit het azc hier gewoon buitenspelen met de kinderen uit de wijk.” Daarom vindt hij het ook leuk om soms iets terug te kunnen doen.

Om de bewoners van Oog In Al en de stichting MWJW te bedanken, organiseerde hij in 2018 het Syrische Offerfeest. Dit vond plaats in Park Transwijk. “Ik wilde het feest graag in vrede kunnen vieren, na al het oorlogsgeweld,” vertelt Ramou in het boekje Buurtbewoners aan het woord – 30 jaar azc in Oog In Al, dat door MWJW is uitgebracht.

Boekpresentatie in het azc

Dat boekje werd op donderdag 8 oktober in ontvangst genomen door de Utrechtse wethouder van integratie en asiel Maarten van Ooijen. Daarnaast presenteerde MWJW het boekje in kleine kring in A Beautiful Mess. Dit is een oud klaslokaal in het azc. Het is omgebouwd tot grand cafe en gaat binnenkort fungeren als ontmoetingsplek voor mensen van binnen en buiten het azc. Het is nog niet open voor publiek, het is nu wachten op de laatste vergunningen.

“Met het boekje willen we mensen bedanken voor hun inzet, en we hopen lezers te inspireren. Ook willen we graag laten zien wat voor moois we de afgelopen jaren hebben neergezet,” vertelt Hagoort, redacteur van het boekje. “Maar we zijn ook kritisch; het kan altijd beter. Zo willen we in de toekomst graag meer jongeren uit de wijk betrekken bij onze stichting.”

Ik ben hier gelukkig

Voor Ramou hebben MWJW en het azc in ieder geval heel veel betekend de afgelopen jaren. Na een aantal maanden als statushouder in het asielzoekerscentrum in Oog In Al te hebben gewoond, kregen Ramou en zijn gezin in 2017 een woning toegewezen in Overvecht. “Veel vluchtelingen die ik sprak in het azc, wilden graag in Utrecht blijven wonen omdat ze het zo’n fijne en warme stad vinden,” vertelt Ramou.

Op de vraag of hij voor altijd in Nederland wil blijven, antwoordt hij: “Dat hangt ervan af hoe de situatie in Syrië zich zal ontwikkelen. Nu zit ik goed in Utrecht, ik denk dat het een hele goede stad is voor vluchtelingen. Ik ben hier gelukkig.”