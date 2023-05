Audi scheurt met 170 kilometer per uur over de Franciscusdreef in Utrecht; bestuurder had net een jaar zijn rijbewijs

De politie heeft zondag een Audi aan de kant gezet die met 170 kilometer per uur over de Franciscusdreef in de Utrechtse wijk Overvecht scheurde. De bestuurder had net een jaar zijn rijbewijs en kon dat gelijk weer bij de politie inleveren.

De politie zag de Duitse auto in de nacht van zaterdag op zondag rijden in Overvecht. “Met een flits”, schrijft de politie Utrecht Noord op Instagram. De auto reed met 170 kilometer per uur voorbij, waar de maximum toegestane snelheid 50 kilometer per uur is.

In de auto zaten vier jonge inzittenden. De bestuurder had net een jaar zijn rijbewijs, maar kon dat dit weekend meteen weer inleveren. Ook krijgt hij een boete en een zogenoemde Educatieve Maatregel Gedrag.

De auto was volgens de politie gehuurd voor een bruiloft. “Daar gaat deze RS3 niet verschijnen, want die is direct in beslag genomen. Ook het verhuurbedrijf zal niet blij zijn en de kosten doorberekenen.”

Veel meldingen

De politie krijgt naar eigen zeggen veel meldingen van bewoners uit de omgeving, die vinden dat de openbare weg als racebaan wordt gebruikt. Op de Marnedreef vond onlangs nog een dodelijk ongeluk plaats. Begin april werd een 78-jarige vrouw geschept bij het oversteken. De vrouw overleed aan haar verwondingen. De 21-jarige bestuurder van de auto werd opgepakt.