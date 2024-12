Politieachtervolging op Europalaan in Utrecht eindigt met botsing op lantaarnpaal

De politie heeft zaterdag de achtervolging ingezet op een auto op de Europalaan. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en had bovendien een openstaande celstraf. Uiteindelijk is de auto tot stilstand gekomen nadat de bestuurder tegen een lantaarnpaal botste.

De auto kwam in het vizier van de politie nadat de bestuurder in de tegengestelde richting op de Europalaan reed, schrijft de politie in een bericht op Instagram. Het kenteken stond op de naam van een man die geen rijbewijs had, en ook nog een celstraf van 29 dagen moest uitzitten.

Korte achtervolging

Genoeg reden voor de politie om rechtsomkeert te maken en de auto te volgen. Maar, zo schrijft de politie: “Al gauw zagen wij dat de bestuurder van het voertuig ons in de smiezen kreeg en koos voor het hazenpad.” Volgens de politie volgde daarop een ‘korte, maar vooral risico volle achtervolging’. Tijdens de dollemansrit zouden meerdere objecten en verkeersborden het hebben moeten ontzien.

Voor de man in de vluchtende auto loopt het verhaal niet goed af. Uiteindelijk reed hij namelijk het fietspad op, en botste hij tegen een lantaarnpaal. De bestuurder van de auto, die ook daadwerkelijk de persoon bleek te zijn die de openstaande straf uit moest zitten, werd daarop aangehouden. De man zit volgens de politie in ieder geval tijdens de feestdagen ‘achter de dikke deur’.