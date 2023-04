Auto crasht bij verkeersplein Berekuil in Utrecht

Een auto is zondagmiddag gecrasht bij verkeersplein Berekuil in Utrecht. Door het ongeval is een deel van het muurwerk en de vangrail flink beschadigd. Brokstukken zijn beneden naast het fietspad terechtgekomen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Een getuige laat weten dat de politie direct ter plaatse was en dat er iemand aangehouden werd. De weg is zondagavond rond 20.00 uur nog steeds voor een deel afgezet.