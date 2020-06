Auto die 7 jaar geleden werd gestolen teruggevonden in water bij Fort Blauwkapel

Een auto die in 2013 is gestolen is teruggevonden in het water bij de Bastionweg naast Fort Blauwkapel. De wagen werd gevonden tijdens een onderzoek van de Utrechtse politie naar ram- en plofkraken.

Tijdens dit onderzoek zocht de recherche met een sonar in het water. Er bleek toen een auto op ongeveer 3,5 meter diepte in het water te liggen. Vervolgens zijn duikers ingezet om te kijken wat voor auto het was en of er nog personen in zaten. Er bleken geen mensen meer in te zitten en de wagen was in 2013 als gestolen opgegeven.

De auto is uit het water gehaald met een takel en overgedragen aan de verzekering.