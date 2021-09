Auto in brand op dak van parkeergarage St. Jacobsstraat in Utrecht

Op het dak van parkeergarage La Vie aan de St. Jacobsstraat staat een auto in brand. De brand zorgt voor grote rookwolken in de omgeving van de garage.

De toegangen van de parkeergarage zijn afgesloten vanwege de brand, laat de Veiligheidsregio Utrecht weten op Twitter.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Op het dak van de parkeergarage La Vie aan de st. Jacobstraat in #Utrecht staat een auto in brand. In verband daarmee zijn de toegangen van de parkeergarage afgesloten. Meer info volgt ^jm

— Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) September 16, 2021