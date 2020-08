Auto in de brand gestoken in Utrechtse wijk Zuilen

In de Utrechtse wijk Zuilen is woensdagavond een auto in de brand gestoken. De zwarte Volkswagen op de Jan Overdijkstraat is zwaar beschadigd. Getuigen zouden twee jongemannen hebben zien vluchten.

De omgeving van de autobrand is tijdelijk afgezet geweest voor onderzoek. Meerdere politiewagens kwamen samen met de brandweer ter plaatse.

De politie in Utrecht staat op scherp vanwege de ongeregeldheden die al dagen voortduren. Ook woensdagavond is de politie weer in groten getale aanwezig in de stad.