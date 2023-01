Auto met Frans kenteken rijdt, op de vlucht voor de politie, spookrijdend door Leidsche Rijn en met 200 km/u over de A2.

De politie heeft maandag twee personen aangehouden die op hun vlucht voor de politie gevaarlijke capriolen uithaalden. De bestuurder besloot te gaan spookrijden op de Stadsbaan Leidsche Rijn in Utrecht en reed meer dan 200 kilometer per uur op de A2 om aan de politie te ontkomen.

Agenten zagen maandagnacht een auto met Frans kenteken rijden. Ze besloten de auto een stopteken te geven voor een controle, maar de bestuurder van de auto was niet van plan daar gehoor aan te geven. Tijdens een poging om aan de politie te ontkomen, ging de bestuurder spookrijden op de Stadsbaan Leidsche Rijn. Op de A2 haalde de auto vervolgens snelheden van boven de 200 kilometer per uur.

Na een achtervolging van zo’n tien minuten crashte de auto in IJsselstein. De inzittenden probeerden nog te voet verder te vluchten, maar werden aangehouden. In de auto lag volgens de politie ‘een aanzienlijke hoeveelheid hennep’. De volgende dag werd in het voertuig door de Douane nog meer hennep gevonden. De hennep is vernietigd en de verdachten moeten voor de rechter verschijnen.