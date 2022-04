Auto ondersteboven na ongeval op A27 bij Utrecht

Vanwege een ongeval op de A27 bij Utrecht was een groot deel van de snelweg afgesloten. Eén voertuig dat betrokken was bij het ongeluk is ondersteboven op het wegdek terechtgekomen.

Het incident gebeurde rond 15.30 uur ter hoogte van Amelisweerd op de A27 richting Hilversum. Meerdere hulpdiensten, waaronder politie, brandweer en ambulance, rukten uit om assistentie te verlenen.

Het lijkt erop dat er twee auto’s betrokken waren bij het ongeluk. Eén daarvan is dus op het dak terechtgekomen en de ander lag op de zijkant. Beide voertuigen zijn inmiddels meegenomen door een bergingsbedrijf.

Rijkswaterstaat zegt tot ongeveer 17.30 uur bezig te zijn met het repareren van de twee meest linkerrijstroken. De snelweg blijft dan ook nog even deels afgesloten.

