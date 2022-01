Auto op de kop na eenzijdig ongeval bij Maliebaan in Utrecht; twee gewonden

Een auto is dinsdagmiddag na een ongeval op de parallelweg van de Maliebaan op het dak beland. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Het gaat volgens Veiligheidsregio Utrecht om een eenzijdig ongeval. Het ongeluk gebeurde rond 15.55 uur vlakbij het huis aan de Maliebaan 63. Verschillende hulpdiensten, waaronder brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter rukten uit.

De brandweer heeft de deur van het voertuig open moeten knippen om een persoon uit het voertuig te halen. Er waren uiteindelijk twee gewonden. Of de andere persoon ook in het voertuig zat is niet bekend.

De omgeving van het ongeval is inmiddels afgezet.