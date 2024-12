Auto ramt muur van parkeergarage in centrum van Utrecht

Dat liep anders dan verwacht: een bestuurder van een auto heeft dit weekend een muur van een parkeergarage stukgereden. Mogelijk gebeurde dat doordat de bestuurder aan het joyriden was. Het gaat om een huurauto, al konden beide inzittenden niet met een kloppend contract op de proppen komen.

De muur stond nog, maar daar was ook alles mee gezegd toen de politie aankwam in de parkeergarage. Er kwam een melding binnen van ‘een auto die een muurtje had gemist’, schrijft de politie op Instagram. “Ter plaatse bleek het toch wat groter te zijn dan verwacht.”

Ravage

Op foto’s is te zien dat een groot deel van de muur eruit is gereden. Er liggen veel brokken steen rondom de muur, en ook aan de andere kant van de muur is de schade flink. Van de bestuurder was in eerste instantie geen spoor te bekennen. “Na enkele momenten kwam er een man aangelopen met een sleutel waarop hij verklaarde dat hij de bestuurder was”, schrijft de politie verder in het bericht. “Echter konden wij middels beveiligingscamerabeelden bewijzen dat dat niet waar was.”

Na wat aansporing van de politie heeft de ‘bestuurder’ uiteindelijk alsnog de daadwerkelijke bestuurder laten komen. Het ging om een huurauto, maar beide mannen konden alleen geen kloppend huurcontract aantonen.

Joyride

Dat was voor de politie een alarmerend teken. “Wij zien vaak verdachte situaties waar Duitse huurvoertuigen worden gebruikt door criminelen waardoor wij extra scherp waren”, schrijft de politie. Mogelijk zouden de twee jongens aan het joyriden zijn.

Wat nou precies de ware aard van het verhaal is, moet nog aan het licht komen, schrijft de politie in het bericht op Instagram. De auto is in ieder geval in beslag genomen.