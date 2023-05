Auto Rijkswaterstaat raakt te water in Utrecht

Een voertuig van Rijkswaterstaat is in Utrecht te water geraakt. Het ongeluk gebeurde bij het Papendorpsepad. De auto belandde vrijdagavond in de sloot rond 19.15 uur.

Het is niet bekend wat precies de oorzaak is van het ongeval. Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk bleek de komst van de helikopter niet nodig. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.