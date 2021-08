De brandweer moest zondagavond rond 21.05 uur uitrukken voor een autobrand aan de Neude in Utrecht. Op een video is te zien dat het voertuig in lichterlaaie staat en er zijn ook knallen te horen.

Het lijkt te gaan om een nieuwere Mercedes die geparkeerd stond naast de bibliotheek in het voormalige postkantoor. Op een video is te zien dat de brandweer bezig is het vuur te blussen.

Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.