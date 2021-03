Auto vliegt in brand na ongeluk A12 bij Utrecht; bestuurder aangehouden

Een auto is zaterdagochtend in brand gevlogen na een ongeval op de A12 bij De Meern. De bestuurder van het voertuig raakte niet gewond. Wel is de automobilist gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed.



Het ongeval gebeurde rond 06.40 uur. De bestuurder reed achterop een vrachtwagen, waarna het voertuig in brand vloog. Er zijn bij het ongeluk geen gewonden gevallen.

De automobilist is meegenomen naar het politiebureau waar bloed is afgenomen. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Gezien de schade kan het voertuig als verloren worden beschouwd.