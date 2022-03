Autobestuurder met lachgasballon na achtervolging in Utrecht aangehouden door politie

Agenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag de bestuurder van een auto aangehouden, nadat die met een lachgasballon achter het stuur werd gesignaleerd.

De bestuurder had volgens de politie een ballon in zijn mond toen hij over de Franciscusdreef in Overvecht reed. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De bestuurder zag ook toen geen noodzaak om even van het lachgas te blijven. “Zelfs tijdens de achtervolging kon de bestuurder het niet laten om een ballonnetje met lachgas te gebruiken”, schrijft de politie op Instagram.

De achtervolging leidde door de wijken Overvecht en Zuilen. Na een korte achtervolging te voet, konden de agenten de verdachte aanhouden op de Beekoeverhof. Bij inspectie troffen de agenten meerdere lachgasflessen in de auto van de verdachte.

Rijbewijs

Ook bleek de bestuurder geen rijbewijs meer te hebben; dat was al ingevorderd vanwege het gebruik van lachgas achter het stuur. Politie zegt het voertuig in beslag te hebben genomen. De verdachte staat een proces-verbaal voor meerdere verkeersmisdrijven te wachten.

