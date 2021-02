Autodeelbedrijf Greenwheels plaatst 70 nieuwe voertuigen in Utrecht

Autodeelbedrijf Greenwheels gaat in Utrecht 70 nieuwe voertuigen plaatsen. Daarvan staan er inmiddels 47 in de stad en begin 2021 wordt de rest geplaatst.

De nieuwe auto’s komen op verschillende plekken in Utrecht, waaronder de Amsterdamsestraatweg, Lange Nieuwstraat en Vleutenseweg. De nieuwe deelauto’s in de stad variëren in type en grootte en komen, net als de andere Greenwheelsauto’s in Utrecht, te staan op vaste parkeerplaatsen in de stad. Gebruikers van Greenwheels kunnen de auto openen met een app of OV-chipkaart en na gebruik weer terugzetten op dezelfde plek.

Greenwheels had in het jaar 2000 nog 32 deelauto’s in Utrecht. Dat zijn er inmiddels 270. Volgens het bedrijf is er in Utrecht veel vraag naar deelvervoer en daarom is besloten meer auto’s in de stad te plaatsen. Greenwheels plaatste nog niet eerder zoveel deelauto’s tegelijk in Utrecht.