Autoloze schoolstraat in ieder geval in Staatsliedenbuurt opnieuw ingevoerd na geslaagde proef

De eerste proef met autoloze schoolstraten in de Staatsliedenbuurt en Lunetten is geslaagd. In de Staatsliedenbuurt krijgt de proef in ieder geval een vervolg en de gemeente wil de maatregel ook voor andere scholen beschikbaar maken.

De gemeente deed eind vorig jaar een proef met autoloze schoolstraten. De straten voor de Dr. Bosschool in de Staatsliedenbuurt en scholencluster De Klim, De Spits en Op Avontuur in Lunetten werden tijdens de proef twee keer per dag, als kinderen gehaald en gebracht werden, voor 30 minuten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De afsluiting bestaat uit een hek, waar een verkeersregelaar of ouder van de school bij staat. Zo kan het hek opzij worden gezet als het echt niet anders kan en er toch een auto door de straat moet.

Verkeersveiligheid

In beide buurten bleek dat het gevoel van verkeersveiligheid door de autoloze schoolstraten toenam. Volgens de gemeente is het percentage ouders dat aangeeft dat hun kind zich onveilig voelt op de fiets gedaald van 17 naar 3 procent. Ook bij het merendeel van de omwonenden is het gevoel van verkeersveiligheid toegenomen.

Wel geeft een aantal bewoners van straten die grenzen aan de schoolstraten aan dat er meer hinder is. Dat komt bijvoorbeeld door verkeer dat omrijdt of door de afsluiting van de schoolstraten in een omliggende straat parkeert. Volgens de gemeente kunnen die straten het extra verkeer qua inrichting en capaciteit wel aan, maar neemt dat niet weg dat het voor sommige bewoners een negatieve verandering is.

Verlenging

De proef duurde tot de kerstvakantie, maar in de Staatsliedenbuurt is de autoloze schoolstraat sinds 8 februari weer ingesteld. De gemeente hoopt met de verlenging van de proef te kunnen onderzoeken wat de effecten zijn voor de aangrenzende straten (de Gijsbrecht van Walenborchstraat en Melis Stokestraat) en met welke maatregelen de hinder verminderd kan worden. De gemeente besluit na de tweede proef over het definitief invoeren van de schoolstraat bij de Dr. Bosschool.

In Lunetten heeft de proef tot nu toe geen vervolg gekregen, omdat er geen ouders of omwonenden zijn gevonden die de hekken van de schoolstraat willen bemensen. De scholen en de bewonersgroep Midden in Lunetten doen, nu de scholen weer open zijn, nog een laatste oproep om mensen te vinden. Als dat lukt, wordt de proef ook in Lunetten verlengd. De afsluiting zal dan alleen in de ochtend zijn omdat dan de overlast het grootst is.

Andere scholen

Omdat de eerste proef met schoolstraten een succes is, wil de gemeente de maatregel ook voor andere scholen beschikbaar maken. Voorwaarde voor andere scholen is dat het initiatief van het invoeren van een schoolstraat ligt bij de school en de ouders. De school is verantwoordelijk voor communicatie naar de buurt en voor het plaatsen en bemensen van de hekken die de straat afsluiten.

Scholen die de schoolstraat in willen voeren, moeten verder van tevoren een analyse maken van de verkeerssituatie rondom de school, zodat duidelijk is wat de effecten voor de buurt zijn. Ook ziet de gemeente graag dat scholen educatieve projecten gebruiken om ouders en kinderen bewust te maken van hun gedrag en bijvoorbeeld de keuze voor de auto of fiets. Volgens de gemeente zijn er, ook met een afgesloten straat, ouders die dubbel- en foutparkeren.

Twee tot drie per jaar

De gemeente schat de kosten per schoolstraat op 5.500 tot 16.000 euro. Dat bedrag is onder meer afhankelijk van het aantal afsluitingen en de manier waarop de straat wordt afgesloten. Een straat kan worden afgesloten met een verplaatsbaar hek, maar soms zijn opklapbare paaltjes beter. Volgens de gemeente is er geld om twee tot drie schoolstraten per jaar in te stellen.