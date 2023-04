Automobilist belandt ondersteboven op fietspad bij eenzijdig ongeval aan Sint-Josephlaan in Utrecht

Een automobilist is zondagochtend om nog onbekende reden op de kop belandt op de Sint-Josephlaan in Utrecht. Het is ook niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij het eenzijdige ongeluk.

Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 05.05 uur. Het lijkt er gezien de bandensporen op dat het voertuig via de middenberm en de andere rijbaan uiteindelijk ondersteboven op het fietspad terecht is gekomen. Hierbij is de auto ook door een hek gevlogen dat het fietspad en de rijbaan van elkaar scheidt.

Het voertuig is uiteindelijk tegen een woning tot stilstand gekomen. Daarbij zijn enkele ramen gesneuveld. De auto is ten slotte meegenomen door een berger.