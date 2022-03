Automobilist botst na onwelwording tegen gevel van eethuis op de Jan van Galenstraat in Utrecht

Op de hoek van de Jan van Galenstraat en de Van Esveldstraat in Utrecht is dinsdagochtend een auto tegen de gevel van een eethuis tot stilstand gekomen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) was de bestuurder van de auto onwel geworden.

De bandensporen wijzen erop dat de auto op de Kardinaal de Jongweg van de weg is geraakt en via de grasstrook, het fietspad en de stoep tegen het pand van Eethuis de Helden tot stilstand is gekomen.

Verschillende hulpdiensten, waaronder de brandweer en politie, kwamen naar de plek van het ongeluk. De brandweer heeft het voertuig gestabiliseerd en een vloeistof gecontroleerd die uit de auto lekte. De verwondingen van de automobilist bleken mee te vallen, weet de woordvoerder van de VRU te vertellen.

De auto heeft door de klap wel flinke schade opgelopen, evenals het pand waartegen de auto tot stilstand kwam. Verschillende panelen van de gevel zijn door de botsing losgekomen. Ook is een deur beschadigd geraakt.

