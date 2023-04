Automobilist die zondag crashte bij Berekuil in Utrecht werd achtervolgd door politie

De automobilist die zondag crashte bij verkeersplein de Berekuil in Utrecht bleek achtervolgd te worden door de politie. Agenten wilden hem aan de kant zetten vanwege roekeloos rijgedrag maar hij weigerde te stoppen.

De politie zat de man achterna op de Biltsestraatweg waarna de automobilist bij de Berekuil de macht over het stuur verloor. Hij crashte daarbij tegen een muur en vangrail van het verkeersplein. Brokstukken kwamen beneden terecht op en naast het fietspad.

De automobilist probeerde volgens de politie vervolgens alsnog te vluchten waarbij hij naast de Berekuil in het water sprong. Ver kwam hij niet in zijn vlucht, hij kon daar alsnog gearresteerd worden. De automobilist is vandaag na verhoor weer op vrije voeten gesteld.