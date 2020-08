Automobilist met ‘flinke’ hoeveelheden lachgas aangehouden in Utrecht Foto: Instagramaccount Politie Utrecht Centrum

Een automobilist die volgens de politie een flinke hoeveelheid lachgas vervoerde in Utrecht is aangehouden. De man werd in de nacht van maandag op dinsdag aan de kant gezet bij Papendorp. Bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen zoals lachgas moeten automobilisten aan bepaalde eisen voldoen. Volgens de politie voldeed de man hier niet aan. De bestuurder is daarom meegenomen voor verhoor. Vorige maand heeft de gemeente aangegeven het lachgasverbod op verschillende plekken in de stad weer intensiever te gaan handhaven. Dit verbod is ingegaan op 15 februari.

