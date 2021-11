Automobilist onder invloed van lachgas rijdt in binnenstad Utrecht bijna meerdere fietsers aan

De politie heeft zondagavond in de Utrechtse binnenstad een automobilist aangehouden. De man reed met een lachgasballon in zijn mond bijna meerdere fietsers en een stadsbus aan.

Agenten kregen meerdere meldingen over een grijskleurige Volkswagen Polo waarvan de bestuurder een lachgasballon in zijn mond had. Hij zou ook enorm slingeren en veroorzaakte bijna meerdere aanrijdingen met fietsers.

Later op de avond merkte een medewerker van Cameratoezicht op dat de auto in de binnenstad reed en opnieuw bijna fietsers aanreed. Een motoragent ging op de situatie af en zag dat de bestuurder van de slingerende auto inderdaad een grote ballon aan zijn mond had.

Stadsbus

De motoragent gaf de bestuurder een stopteken, maar dat negeerde hij. Hij bleef slingerend doorrijden en botste op het Janskerkhof bijna frontaal op een tegemoetkomende stadsbus. Toen de bestuurder uiteindelijk stopte, bleken er meerdere gebruikte ballonnen en een lachgastank in de auto te liggen.

De politie heeft het rijbewijs van de automobilist ingevorderd omdat hij een gevaar vormde op de openbare weg. Volgens de politie ging het om een beginnend bestuurder.