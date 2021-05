Automobilist onder invloed van lachgas slaat op de vlucht voor de politie

Agenten hebben zondagochtend na een achtervolging waarbij met hoge snelheid door Utrecht werd gereden een automobilist aangehouden. De bestuurder vertoonde even daarvoor ook al gevaarlijk rijgedrag en gebruikte daarbij ook lachgas.

“Vanmorgen werd ons geen rustige start gegund”, schrijft de politie op sociale media. Er kwam in de ochtend een melding binnen over een automobilist die gevaarlijk rijgedrag vertoonde in Vleuten en daarbij ook lachgas gebruikte.

Bij het zien van de politieauto’s ging de verdachte er vandoor. Op de Vleutensebaan werden snelheden van 160 kilometer per uur bereikt, terwijl hier maar 50 is toegestaan.

Concentratie

Omdat de automobilist het zo bont maakte heeft de politie op de Soestwetering besloten het voertuig tot stoppen te dwingen. “Dit vergt een hoop concentratie en precisie.”

Daarna kon de verdachte worden aangehouden. Zowel het voertuig als het rijbewijs zijn in beslag genomen.