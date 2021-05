Automobilist onder invloed van verdovende middelen belandt in sloot naast A12 bij Utrecht

Een automobilist is maandagochtend op de A12 bij Utrecht van de weg geraakt en in het water belandt. Toen even later een speekseltest werd afgenomen, bleek dat de man onder invloed was van verdovende middelen.

“De dienst begon vanochtend met een melding van een voertuig te water”, schrijft de politie op sociale media. Een auto was in een sloot naast de snelweg terechtgekomen. De bestuurder had geen zin in een nat pak en zat op het dak van zijn voertuig te wachten op de hulpdiensten.

De brandweer heeft de man uiteindelijk van het dak van zijn auto gehaald. Daarna hebben de agenten een speekseltest afgenomen en daaruit bleek dat de automobilist onder invloed was van verdovende middelen.

De man werd daarop aangehouden door de politie.