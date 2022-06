Automobilist overleden bij eenzijdig ongeval op de A12 bij Utrecht

Bij een eenzijdig ongeval op de A12 bij Utrecht is zondagavond een automobilist om het leven gekomen. Twee kinderen, die ook in de auto zaten, zijn voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan, waarvoor de snelweg gedeeltelijk werd afgesloten.

Ook over de identiteit van de man en kinderen is niks bekend.

