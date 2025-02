Automobilist (49) overleden bij ongeval op de Zuilense Ring in Utrecht

Een automobilist is woensdagochtend om het leven gekomen bij een ongeval op de Zuilense Ring in Utrecht. Het gaat om 49-jarige man die rond 07.45 uur van de weg raakte en met zijn auto in het water terechtkwam.



Het ongeval gebeurde net iets voorbij het Gandhiplein in de richting van de A2. Bij de politie kwam de melding binnen over een grijze Alfa Romeo Spider, die in de berm terechtkwam en uit het zicht verdween.

Het voertuig bleek in de sloot te liggen. Duikers van de brandweer hebben de man uit de auto gehaald en ter plekke gereanimeerd. Dat mocht echter niet meer baten voor de bestuurder.

Een speciale eenheid binnen de politie doet onderzoek naar het ongeval en is op zoek naar getuigen. “Omdat het ongeluk gebeurde in de ochtendspits en het druk was op de N230, hebben waarschijnlijk veel mensen het ongeluk zien gebeuren of zagen zij misschien vlak daarvoor de grijze Alfa Romeo Spider rijden”, schrijft de politie.